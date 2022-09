Prefeitura de Araxá inaugura Ambulatórios de Emergência 24h na Uninorte e Unileste

Para facilitar e ampliar o acesso da população aos serviços públicos de saúde, a Prefeitura de Araxá inaugurou, nesta segunda-feira (5), dois Ambulatórios de Emergência (AMEs) na Uninorte e Unileste. O objetivo é disponibilizar aos setores mais populosos de Araxá atendimentos ambulatoriais de emergência 24 horas por dia, sete dias por semana.

Participaram da cerimônia de inauguração das unidades o prefeito Robson Magela, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, e demais secretários municipais, vereadores, servidores, imprensa e comunidade em geral.

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. Tem como objetivo promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo a problemas de saúde que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente.

Eles visam desafogar a alta demanda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que deverá priorizar atendimentos de casos mais graves como AVC, infarto, acidentes, entre outros. O prefeito Robson Magela destaca que as inaugurações dos AMEs significam um avanço para a saúde em Araxá e que complementam as outras realizações da Administração Municipal na área.

“Os AMEs oferecem mais conforto e melhores condições de atendimento. Essas duas extensões atendem uma demanda imensa na cidade e o resultado que buscamos alcançar é desafogar a UPA e evitar superlotação. Essa é apenas mais uma das muitas implantações que desejamos fazer no município”, reforça.

Para a implantação dos AMEs, foram contratados médicos plantonistas, houve uma reestruturação na equipe multiprofissional, a rede informatizada foi modernizada e houve a ampliação de horários de exames laboratoriais e de imagem. Além disso, o Município adquiriu ambulâncias, mobiliários e equipamentos.

De acordo com a secretária Cristiane, um dos principais benefícios dos Ambulatórios de Emergência é a agilidade no atendimento que será feito com rapidez e qualidade.

“Agora os profissionais terão mais espaço para trabalhar, com uma equipe robusta e preparada, que poderá ofertar um atendimento de excelência. Colocamos todos os esforços da secretaria para que essas unidades fossem entregues em tempo recorde. Nossa equipe não mediu esforços para que tudo isso fosse possível e agora a população poderá usufruir dessa conquista, estamos extremamente felizes e gratos por isso”, reforça.

A professora Vanilda Moreira conta que ficou muito feliz com os novos centros ambulatoriais e que eles representam uma excelente iniciativa por parte do Poder Público. “Os espaços ficaram bem amplos e a gente se sente bem acolhido. Creio que vai melhorar bastante para a saúde do município. Essas unidades 24 horas serão muito boas para todos”, destaca.

AME 24 HORAS – UNINORTE E UNILESTE

Unidades Ambulatoriais

Segue abaixo motivos principais para procura à unidade:

– Sintomas gripais SEM dificuldade para respirar

– Coceira nos olhos e/ou vermelhidão.

– Dor de cabeça entre os olhos e em cima da sobrancelha

– Dor de cabeça leve e moderada (Quando já foi observada ao longo da vida)

– Dor de ouvido

– Dificuldade para ouvir

– Dor de garganta

– Queimação

– Vômitos e Diarreia

– Dor para urinar

– Dor nas nádegas (bumbum) que passa para as pernas (dor no ciático)

– Dor nas “juntas”/articulações

– Dores musculares

– Dor na coluna

– Manchas vermelhas na pele com coceira

– Febre

– Ferimentos pequenos (pouco sangramento)

– Unha encravada

– Berne (míiase)

UPA 24 HORAS

Segue abaixo motivos principais para procura à unidade:

– Sintomas gripais COM dificuldade para respirar.

– Lesão no olho

– Dor de cabeça forte

– Dor no peito (Localizada no meio do tórax, entre os mamilos) que vai ou não para os braços

– Dor no abdômen

– Perda de força de um lado

– Dificuldade de fala

– Dor na nuca

– Sudorese (suor sem atividade física)

– Falta de ar

– Desmaio/Perda de Consciência

– Mordeduras de Animais

– Picadas de animais peçonhentos (venenosos)

– Queimaduras

– Tonturas

– Violência e Maus Tratos

– Sangramentos

– Choques Elétricos

– Fraturas

– Alergias com inchaço no rosto e orelha

– Tentativa de suicídio (autoextermínio)

– Crises de abstinência de álcool e outras drogas

– Acidentes de trabalho

– Engasgos

– Crise convulsiva

– Ferimentos grandes (muito sangramento)

PROCEDIMENTOS – AME 24 HORAS – UNINORTE E UNILESTE

Unidades Ambulatoriais

– Aplicação de medicações prescritas por médico IM (no músculo) e EV (dentro da veia)

– Inalação nos finais de semana e feriados

– Curativo finais de semana e feriados

– Passagem de sonda vesical

– Passagem de sonda gástrica

PROCEDIMENTOS – UPA 24 HORAS

– Passagem de sonda entérica

– Ferimentos grandes (muito sangramento)

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – AME 24 HORAS – UNINORTE E UNILESTE

Unidades Ambulatoriais

Segunda a sexta-feira, das 7h às 20h

Sábado e domingo, das 7h às 11h

-Dor intensa de origem denta (cáries intensas, restaurações com problemas)

-Inchaço na face

-Fratura de dentes

-Deslocamento de dentes motivado por trauma/acidente

-Dor gengival intensa, com sinais de infecção (pus, inchaço)

-Dor intensa relacionada a terceiro molar (dente siso)

-Retirada de pontos

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – UPA 24 HORAS

24 horas todos os dias da semana

– Atendimento de profissional Buco-maxilo-facial: traumas e acidentes que levaram a fratura dos ossos da face e/ou lesões das estruturas da face.