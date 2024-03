Prefeitura de Araxá inaugura Centro de Hidratação para atendimento de pacientes com dengue nesta quinta-feira (21)

A Prefeitura de Araxá inaugura o Centro de Hidratação para atendimento de pessoas com sintomas de dengue tipos B e C, com maior potencial de gravidade. A unidade funcionará no Hospital da Casa do Caminho a partir das 7h da próxima quinta-feira (21). O Município investirá R$746.782,77 para implantação do espaço.

O recurso foi viabilizado após assinatura de um termo de fomento com o Hospital. O repasse emergencial visa a ampliação da oferta de hidratação, que já é realizada nas AME´s Uninorte e UniLeste, nos Postos de Saúde (Estratégia da Saúde da Família) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Para ter acesso ao serviço, o paciente deverá passar por uma triagem médica nas unidades de saúde. O atendimento será realizado das 7h às 19h, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, com recebimento de novas fichas até às 17h.