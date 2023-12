Prefeitura de Araxá inaugura melhorias estruturais na Casa de Nazaré

A Prefeitura de Araxá realizou a entrega de melhorias estruturais realizadas na Creche Casa de Nazaré, por meio de recursos próprios do Município que totalizam R$ 459.000,00. O local recebeu um novo e moderno acesso pela rua São Luís, com a construção de um portal e guarita, reforma do muro, que estava bastante comprometido pelo lado da avenida Getúlio Vargas, e área para estacionamento.

A solenidade foi realizada na manhã deste sábado (9), com as presenças do prefeito Robson Magela, do deputado estadual Bosco, da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, da diretora-geral da Creche de Nazaré, Irmã Joana D’arc Domingos, e equipe, pais, alunos e demais convidados. As atividades foram abertas com benção proferida pelo padre Sérgio Márcio de Oliveira.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela e o deputado Bosco assinaram uma lei que autoriza o repasse de R$ 50.000,00 para custeio e manutenção da entidade, oriunda de emenda parlamentar do deputado araxaense.

A Creche Casa de Nazaré é uma entidade filantrópica inaugurada há 67 anos. Atualmente, o local atende 320 alunos, sendo 160 por meio de convênio com a Prefeitura de Araxá e 160 funcionando como anexo do Centro Municipal de Educação Infantil Olga Cunha Pinheiro (Cemei Central), além de prestar assistência social para 150 famílias em situação de extrema pobreza.

Erika Sabrina Cristina de Sá, de 34 anos e mãe da aluna Olívia Cristina, fala sobre a alegria em ver as melhorias no local. “As crianças são muito bem atendidas e a respeito da segurança do local, sempre que deixo a Olívia aqui, tem um profissional na portaria. Sei que estou deixando o meu maior bem, que é minha filha, em um lugar seguro e aconchegante, e isso traz a nós, mães, uma enorme tranquilidade”, conta.

A diretora Irmã Joana D’arc Domingos se emociona ao falar sobre os anos de espera pela reforma. “É uma data marcante para dezenas de pessoas, não somente para nós, da equipe da Casa de Nazaré, mas para os pais e crianças que passam por este espaço diariamente. Hoje vivenciamos, com certeza, a realização de um sonho após décadas de espera. Estamos imensamente felizes e gratas por essa parceria”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca que o investimento aliado ao trabalho exemplar prestado pela entidade reafirma o compromisso da Gestão Municipal com a Educação do Município.

“A prefeitura não mediu esforços para firmar essa importante parceria com a Casa de Nazaré, e vai continuar atenta às melhorias necessárias na educação de nossas crianças e adolescentes. O nosso intuito é proporcionar mais conforto e segurança ao público atendido, e também aos seus colaboradores e voluntários”, ressalta.