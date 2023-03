Prefeitura de Araxá inaugura Praça Antônio Marcos da Silva, no bairro Max Neumann

A Prefeitura de Araxá inaugurou a Praça Marco Antônio Vale, no bairro Max Neumann, na manhã desta quarta-feira (22). O espaço oferece bem-estar e lazer para a comunidade com equipamentos de ginástica ao ar livre, incluindo aparelhos para pessoas com deficiência, parque infantil e iluminação de LED.

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, dos familiares do homenageado que denomina a praça, além de secretários municipais, vereadores e comunidade. Foram investidos R$ 169.884,81 em recursos próprios do Município e emenda parlamentar, vinda do Governo Federal, viabilizada pelo vereador Dirley da Escolinha para a construção do espaço.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância do investimento para a população do Setor Oeste. “Estou muito feliz com essa construção, era um espaço que estava abandonado e agora entregamos uma praça equipada que oferece uma função social, com atividades de lazer e integração da comunidade”, completa.

O vereador Dirley da Escolinha, autor da lei que denomina a praça, afirma que o novo espaço atende uma antiga demanda da comunidade do Max Neumann. “Antes esse espaço era utilizado para descarte de entulho, lixo e animais mortos. Hoje é uma satisfação estar entregando para a comunidade essa praça totalmente revitalizada, com espaço completo com aparelhos para atividades físicas”, explica.

Homenageado

Antônio Marcos da Silva era natural de Campos Altos e tornou-se araxaense nos seus primeiros anos de vida. Filho de Maria Aparecida e irmão de cinco mulheres que sempre o zelaram com muito carinho.

Diabético desde os 9 anos, tornou-se deficiente aos 24 anos quando teve sua perna amputada devido a complicações da doença.

Muito família, Toninho, como era conhecido por todos, não se entregava às dificuldades de sua condição física. Sempre tranquilo, passou por 17 cirurgias.

Era apaixonado por música e futebol, cruzeirense de coração e também presidiu o clube amador Mercado Futebol Clube aqui em nossa cidade.

Tocava bateria e sonhava em ser cantor. Muito comunicativo, tornou-se vendedor de cosméticos, feirante e artesão.

Toninho faleceu no dia 4 de setembro de 2020, deixando muitas saudades aos familiares e amigos, mas também deixou seu exemplo de superação e amor pela vida.