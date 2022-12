Prefeitura de Araxá inaugura Praça Marco Antônio Vale

Um espaço totalmente revitalizado que vai proporcionar bem-estar, lazer e esporte à comunidade da região do bairro Santo Antônio, no Setor Leste da cidade. A Prefeitura de Araxá inaugurou a Praça Marco Antônio Vale na manhã desta terça-feira (20).

O evento contou com as presenças do prefeito Robson Magela, dos familiares do homenageado que cede seu nome à praça, além de secretários municipais, vereadores e comunidade.

Antes de receber o empreendimento, a área institucional era motivo de dor de cabeça para a comunidade local. É o que conta a moradora Ermani Borges Lemos. “O espaço era tomado por mato, sujeira, animais peçonhentos e usuários de drogas. Eu sempre passava por essa área fazendo caminhada e sonhava em ver um lugar bonito para nós moradores, e agora com a construção da praça ficou muito bom, melhor do que eu imaginava”, diz.

Ao todo foram investidos R$ 1.165.679,46 em recursos próprios para construção de duas quadras de areia, bancos e mesas para jogos de tabuleiro, paisagismo, equipamentos de ginástica ao ar livre (inclusive para pessoas com deficiência), iluminação de Led, bancos em madeira ecológica na área interna e externa, gradil de proteção, pista de caminhada e bebedouro.

Segundo o secretário Municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), esse foi mais um espaço revitalizado pela atual gestão que vai impactar positivamente a população. “Uma praça bem equipada é oportunidade para resgatar a função social do espaço, com atividades de lazer e integração da comunidade com práticas esportivas”, destaca.

Durante o seu pronunciamento, o prefeito Robson Magela ressaltou o envolvimento de toda a comunidade para o desenvolvimento do projeto. “Foram várias pessoas que procuraram a nossa administração, buscando uma solução para essa demanda. Assim que finalizamos o projeto, nós apresentamos aos moradores e hoje tenho muito orgulho de poder entregar um espaço totalmente revitalizado, bonito e que vai ser muito útil para todas as famílias próximas aqui”, disse.

A praça ficará aberta ao público das 8h às 21h e contará com a presença de guardas patrimoniais para a vigilância, garantindo não somente a preservação, como também a segurança. As quadras podem ser reservadas gratuitamente pelos moradores junto à Secretaria Municipal de Esportes, através dos telefones 3691-2031 ou 3669-8055.

Homenagem

Os familiares do homenageado Marco Antônio Vale se emocionaram durante a cerimônia de descerramento da placa. “Todos nós, da família, estamos muito felizes por ver a reestruturação do espaço e como foi completamente transformado. Certamente uma praça que iremos usufruir, com nossas crianças e todos os familiares. Tenho certeza que, onde quer que ele esteja, meu pai está muito feliz”, disse a filha Fernanda França Vale Batista.

Marco Antônio Vale nasceu em Araxá em 1952 e sempre gostava de destacar que nunca morou em outra cidade. Conquistou muitos amigos e se destacou profissionalmente no ramo do café, negócio familiar. Casou-se com Virgínia França Vale, com quem teve três filhos: Bernardo, Florence e Fernanda. Faleceu precocemente aos 47 anos, vítima de um acidente.