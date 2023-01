Prefeitura de Araxá inicia a implantação de lâmpadas de LED na cidade

Economia, segurança e durabilidade. A Prefeitura de Araxá iniciou a modernização do sistema de iluminação em toda a cidade, com a substituição de lâmpadas convencionais pela tecnologia LED. Os bairros Boa Vista e Max Neumann são os primeiros contemplados e as trocas iniciaram nesta quinta-feira (26).

O Município vai realizar a substituição de lâmpadas em toda a cidade, além de manutenção preventiva, desenvolvimento de projetos e implantação de um call center para que o cidadão possa fazer suas solicitações para manutenção do serviço. A ação é um dos principais investimentos do setor público nos últimos anos.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a iniciativa, além de trazer economia, tem por objetivo melhorar a sensação de segurança nos bairros da cidade.

“Esse é o início de um sonho, é um dia marcante para a história de Araxá. Estamos muito felizes em dar esse importante passo para modernização da nossa infraestrutura urbana. A iluminação pública de qualidade também é sinônimo de segurança, e essa era uma necessidade e uma demanda principalmente da população dos bairros”, reforça o prefeito.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), explica que existe uma estimativa de economia no consumo e que se for constatado haverá uma reavaliação na taxa de contribuição de iluminação pública.

“Esse é um dos projetos mais importantes desta gestão, vai trazer segurança e economia para toda a população. Vamos seguir um cronograma, com quatro equipes trabalhando todos os dias. Queremos finalizar essa substituição em toda cidade em um prazo de 12 meses”, destaca.