Prefeitura de Araxá inicia atividades remotas através do projeto Viva a Vida

A Prefeitura de Araxá está buscando diversas alternativas para auxiliar as famílias neste momento em que o isolamento social é recomendado devido a pandemia do Coronavírus. Um exemplo de interatividade com a comunidade teve início esta semana através do trabalho da Secretaria Municipal de Governo junto ao projeto Viva a Vida desenvolvido pelo Centro Esportivo Álvaro Maneira, antigo ATC.

A equipe comandada pela Secretária Lucimary Ávila, sob a coordenação de Ana Lúcia Silva, criou um grupo de WhatsApp formado por pais, mães e responsáveis dos alunos do projeto Viva a Vida com a proposta de utilizar a tecnologia em prol da educação. Uma série de vídeo-aulas com brincadeiras recreativas, danças, atividades físicas, dicas para construção de materiais pedagógicos, entre outros conteúdos, estão sendo produzidos e enviados semanalmente para que as crianças tenham algo saudável para fazer no dia-a-dia.

As famílias e os alunos também vão receber orientações da psicóloga e da assistente social que integram o projeto Viva a Vida. Estas profissionais vão dar dicas e tirar dúvidas dos pais e mães sobre o conviveu diário em família.

O projeto Viva a Vida atende alunos carentes da Rede Municipal de Ensino. Atualmente estão participando alunos das escolas Aziz J. Chaer, Leonilda Montandon (CAIC) e Romalia Porfirio de Azevedo, além de crianças e adolescentes que frequentam o Cras.