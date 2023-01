Prefeitura de Araxá intensifica vacinação contra HPV ao público de 9 a 14 anos

Com o objetivo de garantir assistência preventiva seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Araxá intensificou neste mês de janeiro a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A aplicação do imunizante está disponível em todas as Salas de Vacina da Rede Municipal de Saúde.



A nova recomendação amplia a vacina ao público de 9 a 14 anos de ambos os sexos (meninos e meninas). Para receber o imunizante, o público-alvo deve apresentar o Cartão de Vacina e documento original com foto ou Certidão de Nascimento, além de estar acompanhado pelos pais ou responsáveis.



Para se vacinar, basta procurar uma das Salas de Vacinas nas Unidades de Saúde da cidade. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Unicentro, Uninordeste, Unileste, Unisa e ESF Max Neumann. Já na Unisul, o horário é das 8h às 12h30.



Vale ressaltar que a 2ª dose do imunizante é aplicada após 6 meses de intervalo da 1ª dose.



Importância da vacinação contra o HPV



De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o HPV é utilizada por mais de 100 países e, vários deles, já possuem estudos de impacto desta estratégia com resultados positivos, no que diz respeito à prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus HPV.



Dentre essas doenças estão os cânceres do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe, além de verrugas genitais. Apesar da segurança e efetividade da vacina, são preocupantes os dados de cobertura vacinal, especialmente os referentes à 2ª dose e no sexo masculino.