Prefeitura de Araxá oferece aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes; inscrições estão abertas

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para a Escolinha da Praça, projeto gratuito destinado a crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. As aulas de futebol society e futebol de salão acontecem às quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, na Praça João Amâncio (Praça da Juventude), no Urciano Lemos.

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos sociais entre crianças e adolescentes do município. As aulas são realizadas na Praça João Amâncio (Praça da Juventude), nos seguintes horários:

* Quartas e sextas-feiras: das 8h às 10h30;

* Quartas e sextas-feiras: das 15h30 às 17h30.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Praça João Amâncio (Praça da Juventude), localizada na Rua Onófrio Pereira da Silva, nº 90, Bairro Urciano Lemos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço. A participação é totalmente gratuita.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca que o projeto utiliza o esporte como ferramenta de desenvolvimento. “Nosso objetivo é oferecer um espaço de aprendizado, disciplina e convivência para crianças e adolescentes, utilizando o esporte como instrumento de inclusão e formação cidadã. Queremos ampliar esse atendimento para que cada vez mais jovens tenham acesso às atividades”, diz.