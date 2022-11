A Prefeitura de Araxá realizou, nesta sexta-feira (18), o pagamento em parcela única do 13º salário para servidores da Administração Direta e Indireta, aposentados e pensionistas, contemplando cerca de 5.000 pessoas.

O prefeito Robson Magela destaca que a antecipação do benefício, junto com o auxílio-alimentação que também já foi depositado, proporciona tranquilidade aos servidores para se programarem com as festas de final de ano e honrarem seus compromissos, além de aquecer a economia local.