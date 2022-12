Prefeitura de Araxá participa do Dia da Responsabilidade Social da Câmara Municipal e inauguração do Plenarinho

A Prefeitura de Araxá foi parceria da Câmara Municipal no Dia da Responsabilidade Social Legislativa realizado pela Legislativo araxaense no último sábado (10). O evento promoveu gratuitamente à população atividades de cunho cultural, social, artístico e de utilidade pública. Entre elas, aferição de pressão arterial, doação de mudas, apoio jurídico por meio de parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil em Araxá (OAB), oficina de música, tipagem sanguínea, massagem, adoção de animais, corte de cabelo, apresentação cultural, área de lazer, entre outros.

A Prefeitura de Araxá compareceu com o atendimento do Procon para reclamações relativas ao consumo, finanças, telefonia entre outras. Já a equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde realizou a atualização do cartão de vacinas. O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) ofereceu orientações sobre a previdência para os servidores municipais. O evento também contou com a inauguração do Plenarinho. O espaço reservado para educação política e reuniões recebeu o nome no ex-vereador José Maria Lemos, o popular “Zé Maria da Farmácia”, que atuou na cidade entre 2001 a 2004. Ele faleceu no mês de junho deste ano.

Para o prefeito Robson Magela, a inauguração do Plenarinho José Maria Lemos acontece em um dia que representa bem o trabalho do ex-vereador. “O Zé Maria da Farmácia atuou não só no desempenho brilhante do seu papel como vereador, como também ajudando pessoas ao longo de toda a sua trajetória de vida em Araxá. Nada mais justo que homenagear eternizando seu nome neste novo espaço no Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, um evento que aproxima o Poder Público da população, oferece serviços de utilidade pública e também uma oportunidade para que possamos ouvir demandas e anseios da população”, reforça o prefeito.

De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Raphael Rios, o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa foi instituído para comemorar o aniversário da Câmara Municipal de Araxá, que este ano completou 191 anos em outubro. “Como foi ano eleitoral, adiamos para dezembro respeitando as questões jurídicas eleitorais. E não tem forma melhor de comemorar o aniversário da Câmara se não essa, recebendo a população com a oferta de serviços. Cada vereador tem o seu espaço para oferecer um serviço diferente. A comunidade vem e participa. Além disso, é uma grande oportunidade de homenagear o ex-vereador Zé Maria da Farmácia com a inauguração do nosso novo espaço, o Plenarinho José Maria Lemos” destaca Raphael.