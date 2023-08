Prefeitura de Araxá promove audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual 2024

A Prefeitura de Araxá realizou audiência pública para tratar da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) – Exercício 2024, nesta quarta-feira (16). A LOA consiste no planejamento de receitas e despesas a serem executadas, com os programas, projetos e atividades que contemplam as metas, prioridades e recursos necessários para o seu cumprimento, em relação ao trabalho de todas as secretarias.

Aberta à população, a audiência foi conduzida pelos secretários Rick Paranhos (Governo) e Arnildo Morais (Fazenda, Planejamento e Gestão), que apresentaram as previsões orçamentárias de toda a estrutura administrativa e previsões de arrecadação. O Orçamento Municipal está estimado em R$ 726 milhões para o Exercício de 2024.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da participação popular para o direcionamento dos recursos. “O objetivo desta audiência foi justamente ouvir as demandas da população. E o mais importante é essa contribuição popular para nortear os investimentos da gestão em diversos setores como Educação, Saúde, Segurança, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e demais setores”, afirma.

O secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais, reforça que a audiência levou para a população não somente a transparência das despesas públicas, mas também o conhecimento das ações planejadas pela Administração Municipal para 2024.

“Este é um ato de democracia, que, didaticamente, mostra a arrecadação e aplicação desse valor para a cidade e para os que irão usufruir dos serviços públicos”, reforça.