Prefeitura de Araxá realiza ações de conscientização e combate à dengue no Distrito de Itaipu

A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araxá realizou um trabalho de conscientização e combate à dengue no Distrito do Itaipu. A ação aconteceu no último sábado (3) e foi acompanhada pela secretária de Saúde, Cristiane Pereira, pela coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, e pelos vereadores Raphael Rios e Alexandre dos Irmãos Paula.

Durante a ação, os agentes de saúde visitaram os imóveis e pontos estratégicos e realizaram inspeções para eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor, com tratamento focal com larvicida. Na oportunidade, foram recolhidos dois caminhões de materiais que estavam acumulando água em terrenos e quintais.

De acordo com Leninha Severo, informações sobre os riscos da dengue e como prevenir a proliferação também foram disponibilizadas durante a ação. “Distribuímos panfletos, pregamos cartazes e fizemos um trabalho educativo sobre a importância da prevenção. Já agendamos uma ação com os educadores em saúde para a apresentação de um teatro sobre hantavirose, dengue e chagas na escola”, explica.

O presidente da Associação de Moradores do Itaipu, Leandro Mota, destaca a importância da ação para a comunidade local. “Estamos muito felizes com esse olhar da Prefeitura de Araxá com a gente, tivemos alguns casos de dengue nos últimos dias e a área da saúde fez esse mutirão para procurar focos de dengue, fazer orientações e retirar materiais. Isso é muito importante, a comunidade está muito feliz e satisfeita”, destaca.