Prefeitura de Araxá realiza Feirão de Emprego na próxima terça com oferta de mais de 300 vagas

A Prefeitura de Araxá realiza, na próxima terça-feira (25), a 2ª edição do Feirão do Emprego, com a intermediação de mais de 300 vagas disponíveis para contratação imediata. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá, acontece a partir das 9h, no Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel.

São mais de 20 empresas confirmadas, além da participação de parceiros como escolas de qualificação de mão de obra e de cursos profissionalizantes como o Senac, Senai, Instituto Movart, Centro de Formação Profissional Júlio Dário e Sala Mineira do Empreendedor.

O coordenador do Sine de Araxá, Luís Flávio de Melo, diz que a equipe também realizará orientações sobre carreira e esclarecimento de dúvidas sobre confecção de currículos. “O candidato com o perfil de vagas ofertadas já será encaminhado diretamente para a empresa, onde terá um espaço para o primeiro contato e uma entrevista. Dando tudo certo, o trabalhador já pode sair empregado por meio do feirão “, explica.

Os candidatos interessados em participar do Feirão do Emprego devem comparecer com documentos de identificação e currículo impresso (quanto mais cópias, mais oportunidade terá o trabalhador).