Prefeitura de Araxá realiza monitoramento e manutenção diária nos cemitérios da cidade

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza monitoramento e manutenção diária nos túmulos e jazigos que sofrem danos por questões naturais ou, na maioria das vezes, por vandalismo.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), os dois cemitérios da cidade, Paineiras e São João Batista, os familiares dos entes queridos sepultados são informados antes da manutenção ser realizada e as peças que substituem as danificadas são identificadas.

“Temos equipes com duas coordenações que atuam diariamente nesse trabalho de monitoramento e manutenção. Além disso, prestam atendimento para os sepultamentos, que são média de três por dia”, conclui o secretário.

Para registro de algum dano em jazigos e túmulos, o contato do setor responsável é o 3691-7087.