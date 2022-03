Prefeitura de Araxá realiza terceira etapa das cirurgias de catarata no dia 19 de março

A Prefeitura de Araxá já tem a data para mais uma etapa das cirurgias gratuitas de catarata. As próximas avaliações acontecem no dia 18 de março e as cirurgias no dia 19, com o objetivo de diminuir a demanda reprimida existente no Sistema Único de Saúde (SUS). Desta vez, a previsão é contemplar mais 46 pacientes que já estão sendo contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A próxima etapa, que começa no dia 18, será comandada pela médica Karina Teixeira e a sua equipe médica. Nesta etapa serão atendidas também as demandas de pacientes da microrregião”, explica a coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Aparecida Alves.

Na última semana, a Secretaria de Saúde deu andamento ao procedimento em outros 46 pacientes. As cirurgias foram realizadas pelo médico oftalmologista Lisandro Liboni, que foi credenciado através de licitação. De acordo com Marta, Liboni foi credenciado juntamente com outros três médicos que farão os procedimentos ao longo de 2022. Ao todo, o Município realizará 465 cirurgias para correção da catarata este ano.

Assim como na primeira etapa, em cada paciente o procedimento é realizado em um olho (cirurgia unilateral), uma vez que não é recomendável realizar a cirurgia bilateral no mesmo dia.