Prefeitura de Araxá realiza testagem de Covid-19 neste sábado

A Prefeitura Municipal de Araxá mantém a testagem rápida de antígeno para Covid-19 excepcionalmente neste sábado (15), na Unisul, das 7h às 13h. Os testes estarão disponíveis para quem apresentar sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) há pelo menos três dias completos.

De acordo com a secretária municipal Lorena Magalhães, a oferta da testagem gratuita neste sábado visa triar a população que apresenta sintomas, uma vez que a cidade está com 2.923 casos ativos de pacientes contaminados com o coronavírus. “É importante que essas pessoas que tiveram o resultado positivo respeitem o isolamento por pelo menos sete dias. O sinal de alerta para procurar o médico é a falta de ar e febre constante”, alerta.

A UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento) segue atendendo prioritariamente pacientes que apresentam sintomas mais graves da doença e a testagem é feita mediante avaliação médica.

De segunda a sexta-feira, a testagem também é feita na Unisul (Unidade Referência / livre demanda) e nos postos volantes com distribuição de senhas na Praça da Família, no CRAS Francisco Duarte e na ESF Max Neumann, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Pontos de testagem rápida

– UPA 24h – Av. João Paulo II, 1.900 – das 19h às 7h (sintomas graves mediante avaliação médica);

– Unisul – Av. Pref. Aracely de Paula, 4.050 – das 7h às 19h (livre demanda);

– Praça da Família – Rua Antônio Alves da Costa, 97, – das 7h às 11h e 13h às 17h (com distribuição de senhas);

– ESF Max Neumann – Rua Ubaldina Vieira Mendes, nº 65 – 7h às 11h e 13h às 17h (com distribuição de senhas);

– CRAS Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 306 – das 7h às 11h e 13h às 17h (com distribuição de senhas).