Prefeitura de Araxá recebe atletas do projeto Meninas de Ouro

O prefeito Robson Magela recebeu, nesta sexta-feira (16), as atletas de vôlei do projeto Meninas de Ouro. O vereador Pastor Moacir também participou do encontro.

As jovens levaram as medalhas e troféus conquistados na temporada 2022, como o ouro conquistado no Campeonato APV da Associação Pró-Voleibol pelas categorias sub-13 e sub-15, e conquistaram recentemente o primeiro lugar, no Campeonato Mineiro de Voleibol AR-1, pela categoria sub-14, vencendo o Praia Clube, de Uberlândia. Além disso, foram campeãs na Taça Minas Gerais – 1ª e 2ª edições.

Na oportunidade, as adolescentes agradeceram à Prefeitura de Araxá pelo apoio concedido ao projeto através de transporte para as competições realizadas fora da cidade. O projeto também conta com o apoio da Administração Municipal nos treinamentos da equipe, que ocorrem no Ginásio Márcio Vieira Borges, no bairro Santo Antônio.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela garantiu a continuidade do suporte dado ao esporte. “Fico muito feliz em receber atletas de projetos tão inspiradores, pois reafirmamos o incentivo da Administração Municipal em relação a todos os segmentos e categorias esportivas. Além disso, temos a certeza de que essas meninas são um grande orgulho para Araxá, e através de todas as competições já se tornaram cidadãs do bem”, reiterou o prefeito.

O vereador Pastor Moacir acrescentou sobre a importância das atividades esportivas na juventude. “O esporte é saúde, é vida. Infelizmente, ainda nos deparamos com muitas crianças e adolescentes enfrentando diversos problemas devido a desajustes ocorridos dentro de seus próprios lares. Por isso, o esporte é tão importante para as famílias. E a Administração Municipal, com todo o apoio dado a este segmento, está beneficiando inúmeras pessoas”, disse.

A coordenadora técnica do projeto, Andrea Paula, falou da satisfação em trazer resultados importantes para a cidade e todo o apoio prestado pelo Município. “Estamos trazendo o resultado de um ano inteiro de dedicação e em todas as competições conseguimos uma excelente colocação. Dividimos, junto com a Administração Municipal, a nossa alegria. Essa foi a primeira gestão que realmente nos deu atenção, nos ajudou muito em relação ao transporte, tão importante para as competições do projeto. Estamos competindo com grandes nomes do voleibol e levando o nome de Araxá para todo o país”, comemora.

Implantado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e tendo como uma de suas principais patrocinadoras a CBMM, o Projeto Escola de Voleibol – “Meninas de Ouro” realiza a iniciação esportiva de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos como ferramenta de inclusão e desenvolvimento sociocultural nas cidades de Araxá e Sacramento.