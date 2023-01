Prefeitura de Araxá recebe produtores rurais e apresenta planejamento para manutenção de estradas vicinais

O prefeito Robson Magela e o secretário interino de Agricultura e Pecuária, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), receberam produtores e representantes de comunidades rurais, nesta terça-feira (24), para apresentarem o planejamento de recuperação e manutenção de estrada vicinais, além de atendimentos emergenciais em função do período chuvoso.

De acordo com o prefeito Robson, a Secretaria de Agricultura e Pecuária está criando um cronograma com frentes de trabalho para atender todos os pontos das estradas vicinais que precisam de manutenção.

“Nós temos o mapeamento de todos os pontos que estão mais críticos por conta das intensas chuvas e vamos solucionar esses problemas o mais rápido possível”, diz.

O secretário Kaká acrescenta que as frentes de trabalho vão atuar assim que a prorrogação do contrato para utilização do maquinário do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla) for finalizada.

“Vamos começar pelos pontos mais críticos. Esse trabalho vai ser divulgado em breve nas redes sociais da Prefeitura de Araxá e também através do apoio da imprensa”, explica Kaká.

Claudia Rose Maia é presidente da associação do Encontro das Águas e afirma que esta foi a primeira vez que um prefeito recebeu a população rural para ouvir as demandas. “Acredito que essa foi uma reunião produtiva e esperamos a execução esse cronograma para nós que estamos sofrendo com esse período de chuva”, ressalta.