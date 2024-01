Prefeitura de Araxá reforça ações contra a dengue no período chuvoso; confira os cuidados

Com o período chuvoso, a Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zikavírus e febre chikungunya.

As equipes de combate estão realizando um trabalho intensificado por meio de ações estratégicas para reduzir os focos do mosquito transmissor, como distribuição de panfletos, visitas em moradias e mutirões de limpeza.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, os principais focos do mosquito Aedes aegypti são pneus, vasos de plantas e tambores, que costumam acumular água parada. “O cuidado durante o período chuvoso deve ser redobrado e a colaboração dos moradores é muito importante, pois, mesmo com todas as ações feitas pela Administração Municipal, é preciso que todos estejam envolvidos na prevenção e combate”, reforça.

Em 2023, Araxá registrou 1.244 casos positivos de dengue. Em relação à febre chikungunya, foram registradas três notificações positivas da doença. Não há notificação de casos suspeitos do vírus zika em relação ao ano anterior. Até o momento, não foi registrado nenhum caso das doenças em 2024.