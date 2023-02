Prefeitura de Araxá reforça manutenção de estradas rurais com quatro frentes de trabalho

Com a finalidade de reduzir os transtornos criados pelo grande volume de chuva nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária intensificou o trabalho de recuperação e manutenção da malha rural de Araxá neste período de estabilidade de tempo.

O objetivo é melhorar o fluxo de moradores, trabalhadores e estudantes, bem como o escoamento das produções agrícola e leiteira.

Nesta etapa estão sendo priorizados os pontos mais afetados pelo longo período chuvoso, com patrolamento, escoamento de água empoçada, tapa-buracos e cobertura com cascalho, asfalto fresado e retirada de resíduos. De acordo com o secretário interino Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), já foram atendidas as estradas Velha da Tapira, Antinha, dos Fazendeiros e Pirapetinga. Esta semana as equipes estão atuando nas regiões da Argenita e Itaipu.

“São quatro frentes de trabalho, com prioridade para locais com escoação de safra, onde tem um volume alto de carretas nas estradas e precisam das vias em condições de tráfego. Por enquanto estamos realizando apenas o trabalho paliativo, e aguardamos o final do tempo de chuva para concluir a recuperação total das vias, proporcionando melhores condições de tráfego para produtores rurais, transporte escolar e motoristas que utilizam as estradas vicinais”, explica.