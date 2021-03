Prefeitura de Araxá repassa recursos para Ampara e SOS

Como forma de contribuir com o custeio dos serviços assistenciais prestados à comunidade, a Prefeitura de Araxá assinou mais dois convênios com importantes entidades do município. Os repasses contemplam a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) e o Serviço de Obras Sociais (SOS).

A assinatura do convênio, de autoria do prefeito Robson Magela e aprovado pela Câmara Municipal na última semana, aconteceu nesta segunda-feira (29), na sede do Governo Municipal, e contou com a presença de representantes das entidades, vereadores e secretários.

O SOS vai receber R$ 249.547,99 mil, divididos em nove parcelas, para custeio das suas despesas. A entidade, que realiza diversos serviços e campanhas voltadas às famílias em vulnerabilidade social há mais de 50 anos, tem como um dos seus principais projetos a doação de cestas básicas, roupas e medicamentos.

Já a Ampara será beneficiada com um valor de R$ 100 mil, pagos em parcela única, para custeio de medicamentos de alto custo e complexidade que não são disponibilizados gratuitamente aos pacientes em tratamento contra o câncer.

“Vim de uma família que foi assistida pelo SOS e graças a esse trabalho hoje estou aqui e com esse desejo de ajudar as pessoas. Vivemos em um momento muito delicado em todo o mundo, com a pandemia do coronavírus. Justamente por isso, fizemos questão de contribuir com o importante trabalho da Ampara e do SOS. Duas entidades de Araxá que têm aumentado suas demandas nos últimos meses e contribuído muito com a nosso município”, destaca o prefeito.

O vice-prefeito Mauro Chaves reiterou a importância dessas entidades no município. “O valor que vocês têm perante à sociedade é algo inestimável. Tudo que fazem é por amor, então são merecedoras dessas verbas”, ressalta.

De acordo com o presidente do SOS, Cícero Ricardo de Paiva, a ajuda da Prefeitura de Araxá é muito importante para a continuidade dos atendimentos. “É um momento de alegria e ele vem na melhor hora para nós, porque nesse momento de pandemia, os nossos recursos para nossas ações estão cada vez mais escassos. Na gestão anterior nós tentamos ao longo de quatro anos uma proposta de convênio com a prefeitura e não fomos atendidos. Essa verba nos dá um direito de respirar melhor durante o ano”, destaca.

Segundo o presidente da Ampara, José Humberto Gonçalves, a medicação de pessoas em tratamento é uma das principais demandas da entidade. “Essa verba vem de encontro com a nossa maior dificuldade que é a compra de medicamentos para os assistidos. É uma oportunidade que o cidadão araxaense está tendo de ser tratado com dignidade, então nosso sentimento é de gratidão”, explica.