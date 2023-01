A Prefeitura de Araxá retoma a Copa Municipal de Esportes nesta quarta (11), a partir das 18h, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos. Centenas de atletas de todas as regiões da cidade estão participando da competição. Nesta temporada, são cinco modalidades em disputa, 50 equipes participantes e mais de 850 envolvidos entre atletas e membros da comissão técnica.

A abertura da competição aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022, com parada já programada previamente entre as equipes participantes. Com o retorno, às modalidades futebol society, basquete, futsal e handebol seguirão na disputa. Já as modalidades de vôlei feminino e masculino conheceram seus respectivos campeões no mês de dezembro.

No vôlei feminino, a equipe APS se sagrou campeã com 100% de aproveitamento; já o vice-campeonato ficou com o Cefet. Na categoria masculino, a equipe Worios faturou o título também de forma invicta, e a segunda colocação ficou com a equipe Alcateia.

A competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Especializados, tem previsão para término no fim de janeiro de 2023.