Prefeitura de Araxá revitaliza ruas nos bairros Santa Mônica e Domingos Zema

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana está realizando recapeamento de vias nos bairros Santa Mônica, no Setor Oeste, e Domingos Zema, no Setor Norte. O intuito é melhorar a trafegabilidade das vias contempladas e o acesso às ruas adjacentes. A previsão é que o trabalho seja finalizado nesta sexta-feira (8).

A rua Sebastião Roberto de Rezende, no bairro Santa Mônica, era uma via de terra. O local está recebendo 110 metros de pavimentação completa, com subleito, base, capa, terraplanagem, drenagem e asfalto.

Já todas as oito ruas do bairro Domingos Zema estão sendo revitalizadas – Antônio Rossi, Antônio Firmino Rosa, Agenor Ribeiro de Resende, José Eustáquio Cardoso, Sebastião Miguel Ferreira, Baltazar Ferraz, Joaquim Marques Borges e Maria José Vinoud.

De acordo com o secretário Ângelo França, a demanda dos moradores já durava mais de 10 anos. “A população está extremamente feliz com a pavimentação do bairro Santa Mônica, pois o trecho ainda não era pavimentado, era de chão batido. O serviço do bairro Domingos Zema também está sendo executado e, com certeza, os benefícios para quem sempre trafega pelos locais serão inúmeros”, conta.

O prefeito Robson Magela destaca a atenção que a gestão municipal está proporcionando aos bairros. “O recapeamento vai garantir mais mobilidade e melhor trafegabilidade e segurança aos araxaenses, que são cada vez mais necessários. Estamos trabalhando muito para que os demais bairros de Araxá recebam esse trabalho o quanto antes”, relata.