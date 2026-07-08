Prefeitura de Araxá zera fila de cateterismo pelo TFD com agendamento recorde de 37 pacientes





A Prefeitura de Araxá, por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), zerou a fila de espera para cateterismo ao receber o agendamento de 37 pacientes em um único dia. O número representa um recorde de agendamentos para o serviço e marca um importante avanço no acesso dos pacientes ao exame.

Os atendimentos serão realizados em unidades de Uberaba e São Sebastião do Paraíso. Em Uberaba, 16 procedimentos estão agendados entre os dias 13 e 22 de julho. Outros 21 pacientes serão atendidos na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, por meio da parceria firmada pela Prefeitura, nos dias 4, 6, 11, 13 e 18 de agosto.

O resultado representa um marco para o TFD de Araxá. É a primeira vez que o setor recebe 37 agendamentos para cateterismo em um único dia, estabelecendo um recorde de agendamentos para o procedimento.

No ano passado, cerca de 200 pacientes aguardavam na fila para realização do cateterismo via TFD. Com os novos agendamentos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, toda a demanda existente foi contemplada, permitindo que o município zerasse a fila de espera pelo procedimento.

Para o secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete, o resultado demonstra o compromisso da gestão em ampliar o acesso da população aos procedimentos especializados.

“Zerar a fila de cateterismo é uma conquista muito importante para a saúde de Araxá. Esse resultado reflete o trabalho sério da nossa equipe, o empenho do TFD na organização dos encaminhamentos e as parcerias construídas para ampliar o acesso ao procedimento. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que os pacientes recebam atendimento com cada vez mais agilidade e qualidade”, destaca o secretário.