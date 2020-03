Prefeitura divulga novo Boletim Oficial Coronavírus

Ficou deliberado: A partir de segunda-feira (23/03)

1 – Comércio fecha em geral

2 – Ficam abertos: Farmácia, supermercado, posto de combustíveis, entrega de gás, açougue, padaria e bancos.

3 – Bares e restaurantes só podem funcionar com serviço de delivery

4 – Proibido: Recreação e consumo de alimentos e bebidas em áreas verdes e praças

5 – Permitido prática de esporte individual

6 – Proibido transporte de passageiros via mototáxi

7 – Igreja ficam fechadas

8 – Serviços públicos: Rodízio de funcionários e home office, os de 60+ ficam em casa

9 – As decisões são por tempo indeterminado

O Comitê tomará novas medidas conforme as alterações no quadro.