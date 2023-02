Prefeitura e Fundação Hemominas firmam parceria para a implantação de posto de coleta de sangue em Araxá

Araxá dá mais um passo importante para a área de Saúde e, em breve, vai contar com o Posto Avançado de Coleta Externa (PACE). Na terça-feira (31), a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira e o deputado estadual Bosco participaram de uma audiência com a presidente da Fundação Hemominas, Júnia Cioff, e equipe, para firmar a implantação do projeto na cidade.

Cristiane ressalta que a parceria com a Fundação Hemominas possibilita com que a coleta de sangue seja realizada em Araxá. “Esta é uma demanda antiga da cidade, pois a coleta de sangue era realizada apenas em cidades vizinhas e os moradores tinham que se deslocar para conseguir fazer a doação. Com a implantação do PACE, nós iremos conseguir atender a cidade e os municípios vizinhos”, explica.

O deputado Bosco afirma que a reunião foi propositiva e já ficou ajustada a parceria entre a Fundação Hemominas e a Prefeitura de Araxá. “Para que a implantação seja realizada, será destinado o valor de R$ 250 mil através de emenda parlamentar para que sejam adquiridos os equipamentos laboratoriais e mobiliários”, completa.

A Fundação Hemominas entrará com toda parte de treinamento da equipe de 16 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e também disponibilizará toda parte de insumos, computadores, impressoras e alimentação. O próximo passo será a assinatura do Termo de Compromisso e a definição do local para a implantação da unidade.