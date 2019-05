Prefeitura é parceira do 2º Feirão de Empregos para jovens

Jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal podem participar do 2° Feirão de Empregos para os alunos do projeto Primeira Chance, promovido pelo Instituto Apreender. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Ação e Promoção Social é parceira do evento que representa uma oportunidade para os adolescentes participarem de palestras com a finalidade de enriquecê-los para o mercado de trabalho.

O Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, destaca que o Feirão mostra para o jovem e o adolescente um mundo maior, é uma oportunidade de ter contato agora com as necessidades do mercado de trabalho e se preparar para a vida adulta. Enquanto o jovem ainda tem muitas expectativas, sonhos e visão distorcida de muitas coisas, representa a possibilidade de saber como está o mercado, qual caminho deve seguir para se profissionalizar, o que tem de novo, o que pode oferecer. “Quando a Prefeitura, entra como parceira do Feirão significa possibilitar para uma camada mais vulnerável de adolescentes de baixa renda com pouco acesso a estas estruturas e eventos, conhecer isso. As vezes ele não teria oportunidade por falta de estímulo dentro de casa, por falta de contato com esse mundo adulto, então a Administração oferece estímulos para também abranger esse jovem que se sente perdido, não entende que também pode ter acesso a essas informações”, reforça o Secretário.

O Coordenador do projeto Primeira Chance, Marcus Rodrigues dos Santos, explica que o Feirão de Empregos é parte integrante do projeto desenvolvido pelo Instituto Apreender com o objetivo de promover o trabalho dos jovens através da educação profissionalizante. Haverá oficinas que permitirão aos participantes expor suas habilidades para empresas e parceiros. Informa ainda que o tema central do Feirão é “Eu Jovem”. Perceberam no primeiro ano do projeto, em 2018, que o jovem enfrenta muitas angustias e conflitos, dúvidas a respeito de seus objetivos e cobranças sobre seu desenvolvimento pessoal e profissional. “Idealizamos um evento que proporcione o alinhamento desta situação frente as necessidades de os participantes desenvolverem a iniciativa e acabativa, com qualidade, empreendedorismo e equilíbrio emocional diante dos desafios atuais”, ressalta.

O Feirão de Empregos é aberto ao público e será promovido na quinta-feira, dia 16, a partir das 12h45, na sede da Casa do Pequeno Jardineiro. São esperados 200 participantes entre adolescentes de 16 e 17 anos, representantes de empresas e parceiros. As inscrições devem ser feitas na sede do Instituto Apreender que fica na Rua Luís Colombo, 139A, o telefone para mais informações é o (34) 3662-2389.