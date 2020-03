Prefeitura estipula novo horário de atendimento nas Unidades de Saúde

As Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Araxá vão funcionar em novo horário entre os dias 30 de março e 4 de abril, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Uninorte – 7h às 17h – adulto (acima de 12 anos)

Atendimentos de queixas gerais, receitas, relatórios, procedimentos de enfermagem no geral, entre outros.

Unicentro e Unisa – 7h às 17h – adulto (acima de 12 anos)

Atendimento síndrome gripal.

Unileste – 7h às 17h – pediátrico (crianças de 0 a 12 anos)

Atendimento síndrome gripal.

HORÁRIO ESTENDIDO – Unisa – 17h às 21h

– Adulto (acima de 12 anos) – de segunda a sexta-feira: atendimento síndrome gripal e queixas gerais.

– Criança (abaixo de 12 anos) – segunda, terça e quarta-feira: atendimento síndrome gripal e queixas gerais.

ESFs

Todas as ESFs funcionarão em sistema de plantão (via telefone), das 8h às 12h, para controle de receitas de medicações controladas, caso o usuário necessite. As receitas comuns (uso contínuo) terão validade de 6 meses para dispensação nas farmácias.