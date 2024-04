Prefeitura executa estratégias para captação de novas empresas e aumento de emprego e renda em Araxá

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico local e criar oportunidades de investimentos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo está executando estratégias para atrair novas empresas para Araxá. A captação é estruturada de acordo com o programa estadual Invest Minas, que mapeia o potencial de atividades econômicas de cada cidade.

Os secretários Ítalo Borges (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo) e Rick Paranhos (Governo) estão à frente das negociações e recentemente participaram de reuniões em Uberlândia, com empresas interessadas em investir em Araxá, além de manterem contato com empresários locais na busca por novos investimentos.

Somente em 2023, Sine Araxá registrou 870 contratações, e a meta é ampliar ainda mais a inclusão no mercado de trabalho. Além dos benefícios econômicos, o Município tem áreas disponíveis, tanto no Distrito Industrial quanto no perímetro urbano, propícias para a instalação de empresas.