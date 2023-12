Semifinal do Concurso de Novos Talentos é nesta quarta (20); 17 artistas concorrem aos prêmios

Vai ser o primeiro contato olho a olho. A primeira avaliação presencial, com os jurados frente a frente e no palco do FestNatal Araxá. A semifinal do Concurso de Novos Talentos é nesta quarta-feira (20) a partir das 18h. Uma iniciativa do Rotary Club de Araxá Sul em parceria com a Fundação Cultural Acia (Facia), a competição chega à segunda etapa com 17 candidatos que já impressionaram os jurados na fase classificatória, em que apresentaram seus talentos por meio de um vídeo. “Agora chegou a hora de vermos eles se apresentando em um palco, com som profissional, luzes, enfim. Tenho certeza de que será uma disputa muito acirrada”, afirma Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia)

As apresentações serão realizadas de acordo com a categoria (vocal solo, dupla ou instrumental solo) dentro das modalidades infantojuvenil e jovem/adulto (a partir de 16 anos).

Os participantes selecionados são:

VOCAL INFANTIL

– Maria Júlia Borges Magalhães

– Lindamiria Sobral Lemos

– Rafael Fróes de Faria

VOCAL ADULTO

– Alana Bruna Rufino Rufino Leonel

– Carla Cristina Duarte Silva

– Emanuely Vitória Saturnino Geamonond

– Julia Zanini de Freitas Gomes

– Maria Clara da Cunha Costa

– Maria Vitória Leal Silva

INSTRUMENTAL INFANTIL

– Isaque Nunes Cotrim

– João Victor Ferraz Marques

– Miguel Lucas de Rezende

INSTRUMENTAL ADULTO

– Bruno Nogueira Lourenço

– Diogo Garcia de Andrade

– Gustavo Henrique Borges Ferraz Marques

– João Luiz Moço de Araújo Trindade

– Tharso Miguel Morais Martins

A grande final ocorre no dia 22 de dezembro. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro no valor de R$1.000, totalizando R$4 mil. Neste ano, a principal novidade é que a competição terá o Troféu “Novos Talentos – Internet” para o semifinalista mais votado pelo público no site do FestNatal Araxá.

Do samba ao hard rock

Ainda nesta quarta (20), o grupo Arachoro (Lei de Incentivo à Cultura), formado em 2010 pelos músicos Lucas Rocha (percussão), Erasmo Valeriano (baixo), Vinícius Teodoro (violão), Danilo Duarte (cavaquinho) e Raphael Borsatto (sax e flauta) garantem a diversão a partir das 19h. “Com leveza e descontração fazemos um repertório tradicional das rodas de choro e samba, dos compositores Pixinguinha, Waldir Azavedo, Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth, Ary Barroso, entre outros, além de fazer releituras de músicas no estilo choro”, dizem.

O samba pede passagem na sequência com Denis Samba (Programação Extra). O artista promete uma jornada de sucessos do ritmo, numa apresentação que também vai incluir o pagode, axé e músicas de carnaval. “Vamos fazer todos dançarem e cantarem”, diz.

A noite será encerrada coma banda Niobium (Programação Extra). Formada em 2017, a banda já figurou em grandes festivais de heavy metal e hoje navega pelos estilos musicais sem preconceito, tendo o hard rock e grunge como suas maiores influências, tocando hits que marcaram e influenciaram gerações.

Programação

20/12 QUARTA

18h – Semifinal do Concurso de Novos Talentos

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Arachoro

20h30 – Dennisamba

22h – Banda Nióbium

21/12 QUINTA

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Atividades infantis – Espaço Sicoob Crediara

20h – Oficina de graffiti com Ton Lima – Espaço Sicoob Crediara

20h – Creedance Tributo Brasil

21h -Tiago Martins Septeto soul, samba Rock participação Diany Couto.

22h30- Tarcísio Moura Big Band

A terça no FestNatal

Muita gente aproveitou o feriado de aniversário da cidade no FestNatal e se impressionou com o que viu. A primeira apresentação trouxe Narciso Lucena (Lei de Incentivo à Cultura), que há mais de 30 anos se dedica à arte de tocar harpa. No espetáculo, ritmos como guarânias, polcas, rasqueados, clássicos sacros, natalinos e sertanejo, entre outros, proporcionaram ao público uma experiência musical de viagem ao mundo através dos acordes de um dos instrumentos mais antigos da humanidade. “A harpa tem muito a ver com esse clima de Natal. É uma alegria muito grande poder participar deste evento e divulgar esse instrumento que ainda é pouco conhecido dos brasileiros”, diz Narcísio.

O grupo araxaense Manga Rosa Quarteto (Lei de Incentivo à Cultura), formado por Diego França (guitarra), Daniel Souza (contrabaixo), Flávio Andrade (bateria) e Lucas França (saxofone), desembarcou no FestNatal com a proposta de unir o jazz tradicional e a magia da música brasileira, com foco no Clube da Esquina, inspirado pelas montanhas de Minas Gerais. “A gente sempre sonhou que um projeto instrumental tivesse essa visibilidade e pudesse alcançar a cidade inteira. Para nós é uma alegria muito grande poder levar o jazz e a música brasileira não só nos festivais específicos para isso, mas nos festivais que a gente sabe que vamos encontrar pessoas que vão poder conhecer coisas novas. Festivais como o FestNatal são cruciais para que a boa música possa no futuro continuar viva no coração das pessoas”, diz Diego França.

Na programação extra também passaram pela Arena FestNatala banda 5º Sol e Lippe e Fernando.

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda a sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano oevento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br