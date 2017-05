Prefeitura faz parceria para construção de nova sede do IPREMA

Com foco na melhoria do atendimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Araxá (IPREMA) e no aumento de benefícios para servidores ativos e inativos, a Prefeitura está firmando convênio para mudança de endereço da autarquia. O novo espaço terá, além da parte administrativa, um espaço social sugerido pela administração municipal.

O IPREMA existe desde 1993 e atualmente funciona na Praça Heli França, 663. A nova sede ficará na Avenida João Paulo 2, próximo às instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“A Prefeitura tem sido uma incentivadora na construção do IPREMA – sede social e burocrática -, para que o servidor possa desfrutar de um local onde o servidor sinta-se seguro, bem informado e respeitado nos seus direitos. Esse espaço se estende também para a parte de convivência social de todos os servidores do município. Vamos fazer um espaço à altura, com a seriedade, competência e visão de convivência que os funcionários merecem”, destacou o prefeito Aracely de Paula.

O superintendente do IPREMA, André Luis da Silva, afirma que o projeto foi feito pensando, primeiramente, na parte administrativa e utilizando um terreno do IPREMA de 68 mil metros quadrados. No momento em que o projeto foi para tratativa com o Executivo, o prefeito Aracely sugeriu incorporar ao projeto um espaço destinado ao lazer e cultura dos servidores.

“Levamos o projeto para o prefeito municipal e ele achou por bem envolvermos também uma parte social para todos os servidores, ativos e inativos. O novo projeto contempla espaços físicos onde, além do entretenimento com área para recreação, eventos, oficinas e local para palestras e cursos, será criado um memorial da história do trabalho no setor público da cidade. O que irá garantir aos servidores e seus familiares um novo local para o lazer e a convivência”, afirmou o superintendente.

Andamento

André Luis acrescentou que a obra será licitada tão logo o convênio seja firmado entre a Prefeitura e o Instituto. Na sequência, será iniciada a obra cuja conclusão está prevista para meados de 2018. O empreendimento é tido como um patrimônio para os trabalhadores da esfera municipal.

“Finalizamos a parte de projetos e custos, então estamos na parte de convênio com o município, pois o IPREMA sozinho não tem recurso para fazer essa obra. Nisso entra a grandiosidade da visão do prefeito, que apoia mais este empreendimento em benefício dos servidores municipais. Esse convênio é muito interessante, pois o dinheiro repassado para a construção se transforma em patrimônio dos mesmos”, detalhou André Luis.