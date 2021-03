Prefeitura garante novos leitos de UTI para Covid-19 devido ao aumento da taxa de ocupação

Mesmo com as medidas de restrições adotadas pelo município, Araxá registrou por dois dias seguidos 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados à Covid-19 na semana passada. Para desafogar o sistema de saúde, a Prefeitura de Araxá concluiu a ampliação de novos leitos na Santa Casa e atingiu as 20 UTIs previamente anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem hoje sete leitos implantados que podem ser utilizados para tratamento de Covid-19 e tem capacidade de ampliação para até 25.

Uma das principais preocupações da Secretaria Municipal de Saúde se refere à contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem necessários para o funcionamento dos leitos.

“Essa ampliação tem o objetivo de evitar um colapso no sistema público de saúde. Temos toda estrutura, equipamentos e insumos necessários para que não faltem leitos na cidade, mas infelizmente a escassez da mão de obra na saúde está cada vez maior. Os profissionais estão esgotados fisicamente e psicologicamente. Por isso pedimos o apoio da população nas medidas de contenção a esse vírus”, afirma a secretária Diane Dutra.

As decisões fazem parte das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, com o objetivo de evitar a proliferação do coronavírus.

“O número de leitos de UTI foi ampliado gradativamente. Com todo os esforços dos profissionais de saúde do município, que tem trabalhado incansavelmente para atender a demanda, vamos garantir leitos para aqueles que precisarem. Mas peço à população que tenha consciência, amor ao próximo, para proteger a família e os amigos. Precisamos da ajuda de todos”, reforça o prefeito Robson Magela.