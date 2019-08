Prefeitura, Governo de Minas e McCain assinam protocolo de intenções para instalação da fábrica em Araxá

A assinatura do protocolo de intenções para a instalação da empresa McCain do Brasil Alimentos no município de Araxá, aconteceu nesta sexta-feira, 9 de agosto, no Teatro Municipal. O prefeito Aracely de Paula, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto e o Diretor Geral da McCain no Brasil, Aluízio Periquito Neto, assinaram o documento. A solenidade foi acompanhada por secretários municipais, vereadores, empresários, imprensa e convidados. Também participaram do evento o Deputado Federal, Mário Heringer e o Deputado Estadual, Bosco; a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini e o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira.

O prefeito Aracely destacou que a assinatura representa uma grande vitória para a cidade de Araxá e para o Estado de Minas Gerais. “Estamos fazendo todos os esforços para termos no município essa empresa de renome mundial. Vamos gerar empregos, buscar e aplicar a tecnologia com a qual a McCain trabalha atraindo outras empresas para somar com aquelas que já temos. É uma vida nova que se inicia em função da nossa cidade e da nossa região”.

O governador Romeu Zema Neto, cumprimentou a Mccain por acreditar na região que tem um potencial agrícola gigantesco. Ressaltou que seu governo será lembrado pela criação de empregos e implantação de empresas. Romeu Zema afirmou que não adianta o Estado resolver as contas, ter estrada, saúde e escolas boas se o povo não tem emprego, será um povo sem dignidade. “A nossa bandeira não é de grandes obras, mas de apoiar quem gera emprego, quem investe, quem contribui para o desenvolvimento. Fico extremamente feliz por estar em Araxá numa ocasião como essa, esse tipo de evento me causa satisfação. Serão dezenas de empregos diretos, milhares de indiretos, é isso que Minas precisa, é isso que vai fazer a diferença pra nós”.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, ressaltou que este é um projeto muito importante porque outras empresas virão para a cidade como fornecedores da McCain. O investimento vai diversificar a economia da cidade. “É um momento muito importante para a história de Araxá, a cidade vai ficar mais enriquecida. Estamos recebendo a maior fábrica de batata pré-frita congelada do mundo e tem tudo para ser a maior do planeta”.

O Diretor Geral da McCain no Brasil, Aluísio Periquito Neto, informou que a negociação com a Prefeitura começou há nove meses. Escolheram Araxá por vários motivos e pela posição estratégia da cidade, que fica num raio de 100 km dos principais campos produtores de batata da região. “Teremos agora definição do terreno, vamos finalizar em até três semanas as tratativas com o Governo do Estado, depois buscaremos as licenças ambientais para iniciarmos a terraplanagem, receber os equipamentos e iniciarmos as obras. Faremos um investimento da ordem de 65 a 100 milhões de dólares, gerando 150 empregos diretos, 250 indiretos e 750 na área de agronomia. Esperamos que a fábrica entre em operação em 2021”, finalizou.