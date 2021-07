Prefeitura inaugura Sala de Mamografia na Unisa

O prefeito Robson Magela inaugurou, nesta sexta-feira (23), a sala de mamografia da Unidade Integrada de Saúde (Unisa). De acordo com o prefeito, até então, a Secretaria Municipal de Saúde dependia de parcerias com entidades do terceiro setor para a realização desses exames, uma vez que a prefeitura não tinha um mamógrafo próprio.

“Sabemos que a mamografia é muito importante na prevenção do câncer de mama. E agora, com o aparelho próprio, teremos condições de ampliar o número de mamografias realizadas mensalmente e diminuir o prazo para a entrega dos resultados desses exames. Assim, mais mulheres têm a chance de ter seu diagnóstico mais cedo e, se for o caso, iniciar o tratamento”, ressalta o prefeito.

De acordo com a referência técnica da Saúde da Mulher, Marta Aparecida Alves, o agendamento para o exame é feito exclusivamente de forma virtual, toda terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h através do WhatsApp (34) 9 9257-0871. Para marcar o exame, a paciente deve enviar foto do CPF, RG, comprovante de residência, cartão SUS e solicitação do exame por médico ou enfermeiro.

“Na próxima semana faremos os agendamentos. São 60 vagas semanalmente e esses atendimentos começam a ser realizados na sala de mamografia na Unisa a partir do dia 2 de agosto”, informa Marta.

A secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, que acompanhou o prefeito na inauguração do novo espaço, reforça o compromisso da Administração Municipal em dar mais acesso a serviços de saúde à população.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e os vereadores Bosco Júnior, Evaldo do Ferrocarril, João Veras, Valtinho da Farmácia, Maristela Dutra, Professora Leni Nobre e Wagner Cruz.