Prefeitura intensifica ações de conscientização sobre câncer de mama

A Campanha Outubro Rosa pela conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero é promovida este mês, por diversos segmentos de Araxá. A Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, programou várias atividades nas Unidades de Saúde e também participa de ações promovidas por associações e empresas. O objetivo é levar para o maior número de mulheres a mensagem de que o diagnóstico precoce é fundamental no tratamento da doença.

A enfermeira Referência Técnica de Saúde da Mulher, Mônica Aparecida de Faria, informa que a Secretaria de Saúde programa atividades diversas nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), no perímetro urbano e na zona rural. A programação é variada com palestras em empresas privadas e para recepcionistas e técnicas de enfermagem da rede municipal; ações na Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa, os profissionais do Setor de Saúde Mental falam sobre autoestima. Além das informações, são oferecidos ainda exames de citologia e mamografia.

Mônica ressalta que as ações apresentam resultado muito positivo, contribuem com o aumento no número de mulheres em busca de exames. Por isso, a Secretaria de Saúde adota horários diferenciados de atendimento nas unidades de saúde. “A prevenção é feita o ano todo, mas quando tem uma campanha as mulheres se mobilizam e participam das ações, os resultados sempre são positivos. Se não tivéssemos esse momento, muitas mulheres não teriam esse cuidado com elas”, ressaltou.

A programação da Campanha Outubro Rosa vai até o fim do mês. No próximo sábado, dia 26, a Unileste funcionará em horário especial para atender as mulheres. O encerramento no dia 31, terá caminhada com a participação de fisioterapeutas no Parque do Cristo, às 8h.

Confira a programação:

ESF LEBLON

26/10/19

13h30: Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero e orientações sobre autoexame da mama e sala de espera com orientações sobre Prevenção do Câncer do Colo do Útero e Mama;

ESF RURAL

25/10/2019: Bosques dos Ipês – Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero;

UNISSE

26/10/2019

Das 08h às 12h: Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero;

30/10/2019

08h: Palestra sobre Hepatites B e C e Realização do teste rápido para as mulheres.

Todas as segundas, terça e quartas-feiras do mês de outubro serão realizadas sala de espera as ACS com o tema;

UNISA

25/10/2019

08h: Sala de Espera; Depressão e ansiedade (Psicologia);

28/10/2019

15h: Roda de Conversa: O poder que a mulher carrega, e a relação com seus cuidados para a saúde (nutricionista, psicólogo e convidado);

UNINORTE

31/10/2019

Período Tarde: Apresentação sobre as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) e realização de teste rápido para todas as mulheres;

è Durante todo o mês, livre demanda para solicitação de mamografia (de acordo com os critérios) e orientações gerais;

UNICENTRO

30/10/2019

09h: Sala de espera: Empoderamento Feminino;

OBS: salas de espera todos os dias realizado pelas Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiras sobre importância do exame de mamografia e citologia;

UNILESTE

26/10/2019

Das 08:00 às 11:00 horas: Coleta de material para exame citopatológico do colo do útero; Atividades e Palestras com Equipe Multiprofissional (Fisioterapia, Nutrição, Saúde Mental e Estética);

UNIOESTE

Dias/ horários: nos dias de agenda programada da “Saúde da Mulher”

– Enfermagem – Enfª. Karina e alunas da Escola Tec. Santa Edwiges

· Coleta do exame preventivo

· Solicitação de mamografias

· Grupos: realização do autoexame das mamas e do exame citopatologico, diagnóstico precoce

· Grupos

– Fisioterapia – Alunos Uniaraxá – Prof°. Luiz Fernando

· Alongamento

· Orientação postural

· Grupos no CRAS Núcleo Boa Vista

– Nutrição- Nutricionista Lilian

· Palestra: Alimentação na prevenção e tratamento do câncer

– Odontologia – Dentistas: Luciene e Lívia / Agente da Saúde Bucal: Ana Paula

· Distribuição de escovas

· Orientação sobre câncer de boca.

– Médicos: Dra. Marina ESF Alvorada e Dr. Miguel ESF Boa Vista – coletas de citopatológicos e solicitação de mamografia nos dias de agenda programada.

– Agentes Comunitárias de Saúde- Salas de Espera todos os dias da semana e nos períodos da tarde e manhã.