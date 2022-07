Prefeitura Municipal de Araxá registra aumento na procura pelo Projeto Fosfogesso

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária avalia positivamente as ações executadas pelo Projeto Fosfogesso. Idealizado pela atual Administração Municipal, o programa abriu inscrições no início de 2022 para a distribuição gratuita de 10.000 toneladas de gesso agrícola a produtores rurais de Araxá.

O projeto conta com a parceria da Mosaic Fertilizantes e até agora conta com 235 cadastrados. Cada produtor pode receber até 36 toneladas do produto. De acordo com o secretário Wander Prugger (Mãozinha), até o momento foram retiradas 1.700 toneladas, sendo que nos últimos dois meses a pasta registrou um aumento de 100% na procura.

“O fosfogesso auxilia na correção dos nutrientes essenciais ao solo, como cálcio e enxofre. As atividades na área agrícola podem ser, dessa forma, fomentadas, movimentando a economia e contribuindo para um desenvolvimento significativo na cidade”, destaca Mãozinha.

Podem participar do projeto, propriedades rurais ou áreas arrendadas, restringindo-se a Marco 0 no raio de 45 quilômetros.

Para se inscrever, o produtor deve comparecer à sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária, localizada no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura Araújo, 275 -, com o comprovante de residência em Araxá, inscrição de produtor rural, matrícula da propriedade com descrição do talhão a ser beneficiado, CPF e RG.

Mais informações pelos telefones 3691-7040 ou 3691-7041.