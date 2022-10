Prefeitura no Bairro anuncia melhorias aos moradores do Novo Horizonte

A 7ª edição do projeto Prefeitura no Bairro, realizado no sábado passado (22), destacou futuras melhorias para o bairro Novo Horizonte. O prefeito Robson Magela anunciou a construção de uma cobertura para a arquibancada do campo de futebol do bairro (Campo do Canil) e a canalização do Córrego Grande.

“O compromisso firmado pela gestão é de aproximar o governo da população. E este evento é oportunidade para informar que já analisamos a planilha de custos e a prefeitura vai investir cerca de R$ 150 mil em recursos próprios na cobertura da arquibancada. Esse investimento ficará para o orçamento de 2023. E a canalização do Córrego Grande é outra obra muito importante, principalmente para evitar enchentes nas áreas mais baixas e possíveis prejuízos aos moradores”, destacou o prefeito durante o seu pronunciamento.

Essa foi a 7ª edição do projeto itinerante que percorre os bairros de Araxá no intuito de aproximar toda a estrutura da Prefeitura de Araxá da população. O mestre de obras Júlio César dos Reis Carneiro, morador do bairro Urciano Lemos, já foi em todas as edições, e sempre aproveita os serviços oferecidos.

“Eu percebo que a cada evento a prefeitura traz algo a mais. Isso é muito bom, inclusive, aproveitei esta edição do Novo Horizonte para colocar a minha vacinação contra a Covid em dia”, afirma.

Além da vacinação, o projeto oferta mais de 40 serviços como cadastros para programas sociais, recolhimento de eletroeletrônicos (pilhas, baterias, celulares, etc), isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, solicitação por serviços urbanos, cadastro de produtores rurais e artistas culturais, agendamento da 1ª via da Carteira de Identidade, entre outros atendimentos.

Desta vez, a edição contou ainda com a parceria da Copasa com a oferta de serviços e orientações como emissão de 2ª via da conta de água, renegociação de contas atrasadas e solicitação de reparos em vazamentos.

Como o evento aconteceu no Canil Municipal, foi oportunidade também para que a população conhecesse espaço, como no caso da Marli Benedito dos Santos, trabalhadora rural, que aproveitou para adotar um cão filhote.

“Eu já estava à procura de um companheiro para o meu outro cachorro que tenho em casa, e vi que o evento teve a Feira de Adoção. E quando eu vi o cãozinho que adotei, foi amor à primeira vista”, diz. “É um evento muito bom, gostei bastante e é oportunidade para estar mais próximo da Prefeitura de Araxá”, acrescenta Marli.