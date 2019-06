Prefeitura promove plantio de mudas no estacionamento do Estádio Fausto Alvim

A Prefeitura através da Secretaria de Ação e Promoção Social, promoveu o plantio de 38 mudas de ipês brancos, atividade que foi desenvolvida por jovens do programa Casa do Pequeno Jardineiro e integra as comemorações da Semana Municipal de Meio Ambiente.

O Secretário Moisés Pereira Cunha, informa que através do programa estão criando uma consciência ambiental e sustentável para os adolescentes e as famílias. Para o Dia Mundial do Meio Ambiente, programaram uma intervenção urbana em uma área privilegiada, plantando árvores que vão compor um novo visual, dando à cidade mais paisagismo, sustentabilidade, arborização e a consciência de um mundo melhor.

Moisés destaca que o estacionamento do Estádio é o novo espaço do calendário permanente a ser cuidado pelos adolescentes. “Além do plantio, vamos adubar, cuidar, esperamos não replantar nenhuma muda e para isso contamos com a ajuda da sociedade. Agora esses 38 ipês brancos que eram da Casa do Pequeno Jardineiro passam a ser de todos de Araxá e todos tem o compromisso de manter e não danificar as mudas, quer seja no dia a dia ou quando o pátio receber eventos, ressaltou o Secretário.

A adolescente Vivian Faustino, de 17 anos, participa do Programa, aprovou a atividade externa. “Estou gostando demais de participar desse plantio. Fica a expectativa de daqui a algum tempo passar e ver os ipês colorindo a avenida, vamos nos lembrar que plantamos com amor e foi florescendo”, finalizou.