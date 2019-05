Prefeitura promove Torneio de Futebol Society no Centro Esportivo Pedro Bispo

O Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU) está promovendo o 1º Torneio Interno de Futebol Society. Os frequentadores do espaço participam da competição que tem o objetivo de promover integração entre os atletas e também divulgar o local. Desde a reinauguração do CSU, a Administração Municipal, tem incentivado a comunidade a participar das atividades do Centro Esportivo, que oferece gratuitamente para a população aulas de ginástica, futsal masculino e feminino, futebol de campo, basquete e vôlei.

O Centro Esportivo é coordenado pela Secretária de Governo, Lucimary Ávila, e ela destaca que o espaço foi reativado com o propósito de promover a prática esportiva e atender a comunidade. Neste fim semana, mais de cem pessoas prestigiaram a primeira rodada do Torneio que reúne 8 equipes.

O coordenador do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, Marcelo Araxá, explica que os times são formados por atletas adultos e as partidas serão disputadas durante seis finais de semana, com previsão de o Torneio terminar em 15 de junho. A premiação será troféus para o campeão e vice-campeão, medalhas para a equipe campeã, para o artilheiro e melhor goleiro. “É uma oportunidade de divulgar o espaço que foi todo remodelado pela Prefeitura e de prestigiar os frequentadores do Centro Educacional. São pessoas aqui da região oeste da cidade que aproveitam para desfrutar de momentos de lazer durante os finais de semana em que realizaremos partidas do Torneio”, reforça.

Confira os resultados da primeira rodada:

São Geraldo 11 x 7 São Domingos

Amigos do Alvorada 7 x 5 Amigos do Guim

Aliança Evangélico 15 x 6 Amigos do CSU

Alvorada 12 x 9 Assembleia de Deus