Prefeitura promoveu workshop motivacional para os servidores da educação

Com objetivo de motivar os profissionais da educação, a Prefeitura de Araxá promoveu um Workshop, por meio da Secretaria de Educação, nesta quarta-feira (31), no Expominas. O encontro de trabalho reuniu 1800 servidores da educação e contou com a presença do prefeito Aracely de Paula, da secretária de Governo, Lucimary Ávila, da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Cortes e do reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), José Oscar de Melo.

Aracely cumprimentou a classe educacional pelo trabalho feito na cidade. “Eu agradeço por tudo aquilo que está sendo realizado e renovo com esses profissionais do ensino e do amor a dedicação que eles têm com Araxá. A educação haverá de ser um sustentáculo do nosso desenvolvimento, meus cumprimentos mais sinceros a todos os profissionais que servem a educação em nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

A secretária de Educação, Edna Campos, informou que o objetivo workshop foi reunir toda a comunidade escolar e renovar as energias para o segundo semestre. Os trabalhos foram desenvolvidos em duas etapas. No período da manhã um encontro motivacional com todos os servidores, coordenado pelo professor Arnaldo Galeguillos e pela master coach Cátia Paiva, quando os profissionais também puderam conhecer os números e os atendimentos da pasta.

No período da tarde, as ações foram pedagógicas, com diretores, especialistas e professores que discutiram a Base Nacional Curricular Comum e o projeto político pedagógico que deve ser refeito até novembro. Edna destaca que apresentou os números da secretaria para que todos tenham a oportunidade de conhecer onde trabalha, aplaudir e dividir responsabilidades. “A partir do momento que você sabe o que se passa na educação, você fica corresponsável. Os números são positivos, a média de proeficiência é boa e vai melhorar ainda mais depois desse encontro. Uniremos forças para continuar fazendo uma educação de excelência em Araxá”, afirmou a secretária.

A master coach, Kátia Paiva, reforçou que o objetivo do workshop educacional foi motivar o servidor público para voltar às aulas sabendo o quanto a contribuição dele é importante para o crescimento da educação em Araxá. “Com o tema ‘Qual é o seu legado?’ refletimos sobre a história que cada um está construindo, qual a marca que quer deixar nas pessoas e no mundo. É um trabalho muito importante porque todos nós, principalmente os educadores, precisamos ser motivados todos os dias”, finalizou Kátia.