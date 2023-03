Prefeitura prorroga pagamento do IPTU com desconto de 15% para até 28 de abril

A Prefeitura de Araxá prorrogou para até 28 de abril o pagamento à vista em cota única com desconto de 15% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) – Exercício 2023. Antes, o prazo era até 31 de março.

O contribuinte também tem a opção de pagar o IPTU em até 10 vezes mensais, desde que cada parcela não seja menor que uma (1) Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 65,65.

A primeira parcela também foi prorrogada para 28 de abril e as demais seguem com o mesmo vencimento. “A prorrogação permite o replanejamento do contribuinte para estar em dia com o Município, tendo em vista outros tributos que também têm vencimentos para os primeiros meses do ano. E junto dessa prorrogação estão o pagamento da primeira parcela ou o benefício do desconto de 15% no pagamento à vista da cota única”, destaca o secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais.

Além do carnê, o contribuinte também tem a opção de acessar o IPTU pelo site oficial da Prefeitura de Araxá ( www.araxa.mg.gov.br ), link “Imobiliário”, com a opção de acessar o boleto ou realizar o pagamento por PIX.

Mais informações podem ser solicitadas no Setor de Tributos pelos telefones (34) 3691-7032