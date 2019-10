Prefeitura realiza tour com funcionários, estudantes e professores do Uniaraxá

O projeto “Rota do Desenvolvimento” contou com a participação de funcionários, estudantes e professores dos cursos de Direito, Psicologia, Pedagogia, Engenharia Civil e Agronomia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) que visitaram as obras realizadas pela Prefeitura Municipal. O tour iniciou pela sede do Poder Executivo Presidente JK e passou por empreendimentos que contribuem para qualidade de vida da população. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Governo, em iniciativa compartilhada por outros setores da atual administração.

Profissionais da educação e da segurança e representantes das entidades já participaram dessa iniciativa. Para a secretária Lucimary Ávila e o prefeito Aracely de Paula, o projeto “Rota do Desenvolvimento” é uma forma de valorizar o crescimento através de obras que atendam com eficiência a comunidade de um modo geral.

Douglas Henrique da Silva é pedreiro e destacou que todas as obras receberam um bom acabamento. “Gostei muito de participar do tour para conhecer melhor o que está sendo feito para a cidade. Eu não conhecia. O que me chamou mais atenção foi a obra do Canil muito bem estruturado”, salientou. Segundo o coordenador do curso de Agronomia, Rafael Assis, o tour reforça a quantidade de obras que beneficiam a população. “Foi uma surpresa muito positiva. Acho que a administração está no caminho certo e, vendo no local da obra, chego a conclusão que o nosso dinheiro é bem empregado”.

Ao longo do ano, a Secretaria de Governo quer programar mais tour pelas obras com outros segmentos da sociedade civil e organizada de Araxá.