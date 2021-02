Prefeitura recebe diretoria da Santa Casa

O prefeito Robson Magela recebeu a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Araxá nesta terça-feira (2). Os gestores apresentaram a situação geral do hospital. A reunião também contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, e da secretária municipal de Saúde, Diane Dutra.

O encontro marcou o primeiro contato entre a nova gestão municipal e diretores da Santa Casa. “A Santa Casa e a Casa do Caminho são instituições muito importantes para a nossa cidade. Aproveitamos a oportunidade para reforçar a parceria que a nossa gestão pretende ter com as instituições que prestam serviços valiosos para a nossa população. Os serviços de fisioterapia, por exemplo, serão retomados o mais rápido possível”, explica Robson.

De acordo com a secretária de Saúde, Diane Dutra, vários projetos foram levantados na reunião para serem analisados. “Eles conheceram a nossa realidade, as estratégias e planejamentos futuros. Foi um momento de interação muito importante e transparente para a prefeitura e a própria Santa Casa. Certamente, vamos fechar parcerias importantes em prol da saúde pública de Araxá”, enfatiza.

O diretor executivo do hospital, Marco Aurélio Arantes, ressalta que a reunião foi muito proveitosa. “Discutimos praticamente todos os assuntos pertinentes sobre a Santa Casa. Estamos com muita esperança na gestão atual e quem mais vai ganhar com isso é a sociedade”, destaca.