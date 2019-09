Prefeitura reinaugura a Unisa

A reinauguração da Unisa – Unidades Integradas de Saúde de Araxá, marcou a manhã desta terça-feira, 24 de setembro. Na solenidade, o prefeito Aracely de Paula, descerrou as placas acompanhado da Secretária de Governo, Lucimary Ávila e demais secretários da Administração Municipal, vereadores e convidados. Aracely destacou que esse é um investimento nas áreas de saúde e social, dirigido realmente para a figura mais importante da administração que é o ser humano. “A saúde é nosso desafio número 1 e a cada dia estamos melhorando em todas as suas extensões. Essa Unidade totalmente reformada, é uma demonstração de que para nós o mais importante é o ser humano e para o ser humano o mais importante é a saúde. Agradeço a participação de todos nessa obra que não é do prefeito é da cidade e ela vai aos poucos tomando uma dimensão maior, do tamanho da cidade de Araxá que nós sonhamos”, ressaltou Aracely.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, fez uma apresentação dos principais serviços oferecidos pelas unidades de saúde, falou sobre novos projetos e informatização dos atendimentos. Reforçou que a Unisa é considerada uma segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e vai desafogar a Unidade de Urgência nos casos mais simples. A Unisa está sendo reinaugurada, com um número maior de consultórios, são 32 médicos atendendo, o número de dentistas aumentou de 3 para 5, oferece psiquiatria, psicologia, neurologia, ginecologia, exames, vacinas, é a Unidade que oferece mais especialidades. “Estamos muito otimistas, sabemos da importância da Unisa para os funcionários e para a população, é um ganho muito grande para saúde de Araxá”.

Anexo à Unisa funciona o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) que recebeu o nome da dentista Izabela Alves Lemos, que na solenidade foi representada pelos pais: Antônio Francisco Lemos e Maria das Graças Alves Lemos. A dentista Liliam Satller, informou que o Centro conta com especialistas em diversos tipos de cirurgias como remoção de dente siso, tratamentos mais graves de gengivas, canal, dentistas para pacientes especiais. “Avalio essa obra como positiva, temos um ambiente de trabalho com mais qualidade e isso também beneficia diretamente os pacientes”.

Consuelo Paiva, moradora do bairro Jardim América conta que a reforma ficou ótima, a estrutura foi ampliada, o prédio está mais organizado. “Melhorou bastante e o horário de funcionamento ampliado será bom demais, principalmente pra gente que trabalha fora e tem dificuldade para buscar atendimento no horário comercial”.