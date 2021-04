Prefeitura repassa à Santa Casa capacetes “Elmo” doados pela Fiemg

O prefeito de Araxá, Robson Magela, recebeu o diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia, o médico Leandro Gustavo de Oliveira, e equipe para o repasse de 10 capacetes “Elmo”, doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O encontro aconteceu nesta sexta-feira (9).

“Esse capacete já vinha sendo testado em pacientes tratados contra a Covid-19 na Santa Casa e é uma aposta para evitar a intubação de pacientes que apresentam evolução para quadros graves”, destaca o prefeito.

A secretária interina de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, explica que o dispositivo, desenvolvido por pesquisadores do Ceará, pode ser usado em pacientes considerados de baixa e média complexidade. “O aparelho é um suporte de ventilação não invasivo que, conforme já apontou estudos, evita em até 60% as intubações e auxilia na recuperação pulmonar”, afirma.

O dispositivo envolve toda a cabeça do paciente ficando hermeticamente fechado por meio de um colar macio, vedando a passagem de ar. Aplica-se um fluxo de gases medicinais com oxigênio e ar comprimido capaz de gerar uma pressão que reduz o esforço respiratório do paciente.

Entre as vantagens, está o baixo custo para ser produzido (cerca de R$ 1.200,00), o fato de ser reutilizável após a higienização, além de proporcionar ao paciente uma respiração artificial não invasiva, contribuindo para melhora no quadro de saúde e evitando a internação em UTI para o tratamento da doença.