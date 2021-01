Prefeitura vai reformar escolas e creches municipais após vistoria

As escolas e creches municipais estão sendo vistoriadas pela Secretaria Municipal de Educação. O prefeito Robson Magela autorizou a ação visando que as unidades passem por pequenos reparos ou reforma geral, visando possível retorno das aulas no sistema híbrido (remoto e presencial), o que vai depender do quadro da pandemia.



Junto com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o prefeito visitou as unidades que mais demandam melhorias. “Algumas unidades estão em completo estado de abandono, com a estrutura comprometida, instalações praticamente inexistentes, sem nem mesmo a possibilidade de realizar pequenos reparos. Este é o caso, por exemplo, da Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic). Lá também foi detectada a necessidade de construção de muros e rampas de acessibilidade”, pontua o prefeito.



Zulma ressalta que a atual administração vai iniciar o processo de melhorias assim que as vistorias estiverem concluídas. “Estão sendo diagnosticadas as principais necessidades estruturais de cada prédio para podermos iniciar os reparos, a fim de não atrapalhar o bom andamento das atividades escolares assim que as aulas voltarem na modalidade híbrida”, afirma.

As intervenções vão priorizar as unidades que estão em situações mais emergenciais. Até o momento, de um total de 48 escolas, 23 foram já foram inspecionadas.