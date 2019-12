Prefeitura viabiliza mais de R$ 1 milhão para Santa Casa e Casa do Caminho

A Prefeitura de Araxá viabilizou recursos financeiros destinados a Santa Casa de Misericórdia e ao Hospital Casa do Caminho. São mais de R$ 1 milhão que serão divididos entre as duas instituições para investimentos em custeio. A secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, explica que as verbas foram conquistadas pelo prefeito Aracely de Paula através de emenda parlamentar junto ao deputado federal Mario Heringer e senador Rodrigo Pacheco. E também pelo deputado estadual Bosco.

Para a Santa Casa serão repassados um total de R$ 950 mil e para o Hospital Casa do Caminha mais R$ 525 mil. “Os recursos já estão sendo repassados para a Santa Casa, enquanto estamos aguardando o plano de trabalho da Casa do Caminho para encaminhar a verba”, afirma Diane.

Segundo a secretária, a Prefeitura de Araxá encerra o ano de 2019 em dia com todos os pagamentos dos hospitais da cidade. “Além destes repasses a Prefeitura compra os serviços dos hospitais que são filantrópicos, como cirurgias e atendimentos ambulatoriais. Mantemos convênios mensais para aquisição de dietas, órteses, próteses e serviços laboratoriais, além de pagar a remuneração de todos os médicos que atendem nos dois hospitais”, revela.

O Prefeito Aracely afirma que a Saúde Pública em Araxá tem sido exemplo para todo o estado de Minas Gerais. “Enquanto assistimos a crise atingindo grandes hospitais em todo o Brasil, em Araxá a saúde pública está ampliando seu atendimento para acolher toda a população”, conclui Aracely.