Presidente e coordenadora da Ampara participam de audiência pública na Câmara Municipal

Na tarde desta quarta-feira, 14 de junho, o presidente José Humberto Gonçalves e a coordenadora Juliana Machado Silva representaram a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), em audiência pública realizada na Câmara Municipal. O objetivo foi debater sobre as condições de vida e as garantias dos direitos dos idosos no município de Araxá.

Além da Ampara, também participaram do momento, representantes do Lar Ebenézer, Recanto do Idoso, Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo, CAMTA, CREAS, Movart e Conselhos Municipais.

A coordenadora da Ampara, Juliana Silva destaca a importância dessa ação para aproximar a realidade vivenciada pelos idosos com os demais setores políticos e públicos da cidade, bem como a garantia dos direitos deles.

“Precisamos fortalecer os direitos da pessoa idosa, tanto na saúde, na cultura, na arte e também contra a violência. Foi um momento que envolveu todas as pessoas que fazem parte deste trabalho, no âmbito social, por parte do poder executivo, legislativo e judiciário. Precisamos despertar o interesse das pessoas para a garantia desses direitos”, diz.

Segundo a coordenadora, essa é uma causa muito importante para a Ampara que tem grande parte do seu público de assistidos concentrados nessa faixa etária, portanto assegurar o direito dos idosos também é assegurar o direito dos assistidos da instituição.

“O câncer, em sua maioria, é uma doença que atinge as pessoas idosas porque é uma patologia que acomete as pessoas com o envelhecimento das células. Por isso, precisamos sim cuidar mais da pessoa idosa, para oferecer mais dignidade, mais acesso à saúde, a tratamentos e garantir o direito a diagnósticos, e a uma qualidade de vida”, explica a coordenadora.



Sobre a Ampara



A Ampara tem como missão promover apoio, acolhimento e assistência, cuidando de crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, atuando na prevenção e diagnóstico precoce da doença.



Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.



Além disso, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando os atendidos e familiares.