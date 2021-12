Presidente Raphael Rios encerra última Reunião Ordinária com balanço de ações no segundo semestre

Concluído o primeiro ano da legislatura 2021/2024, o vereador Raphael Rios, que está na presidência da Câmara Municipal no biênio 2021-2022, divulgou algumas ações promovidas no Legislativo durante a última Reunião Ordinária, realizada nesta terça-feira (14).

A sessão teve início com a apresentação do coral das crianças do Programa AABB Comunidade, que encantou os presentes.

Raphael destacou as ações deste segundo semestre, entre elas a instalação de sistema de segurança em todo o prédio da Câmara, a aquisição de novos computadores para servidores e assessores, além da troca dos notebooks que ficam à disposição dos parlamentares. O site do Legislativo araxaense também está sendo reformulado e modernizado. Investimentos em tecnologia para dinamizar os trabalhos na Câmara.

Além disso, Raphael informou sobre o início da construção do Plenarinho que será um espaço multiuso. Os resultados da campanha “Vacinação Solidária” que arrecadou mais de três toneladas de alimentos, as comemorações aos 190 anos da Câmara Municipal, o “Dia D” para emissão de carteiras de identidade, a audiência judicial de conciliação sobre o Jardim Esplêndido, a redução da perda inflacionária dos servidores, além de outros investimentos.

O presidente também destacou a economia com a instalação da usina de energia fotovoltaica, praticamente zerando a conta de energia. A economia, só neste ano, foi superior a R$ 65 mil. A usina foi uma indicação do vereador Raphael e teve seu processo iniciado na gestão do ex-presidente Roberto do Sindicato.



Raphael destaca que estar à frente a presidência do Legislativo já é um desafio para qualquer vereador e, assumir esse cargo em um ano de pandemia, exigiu ainda mais responsabilidade e dedicação. “Encerramos esse segundo semestre com resultados importantes e um planejamento orçamentário de 2022 bem definido. Que o ano que vem seja de muita saúde para todos e que muitos projetos façam a diferença para a comunidade.”